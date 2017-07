Insolite : Ces 3 mouvements de danse qui rendent plus sexy

On ne va pas se mentir, en soirée, on est souvent gêné. Pour se mettre à danser, il nous faut moins quelques grammes d'alcool dans le sang* et même si on aimerait être aussi à l'aise que Bruno Mars ou Beyoncé, on a clairement du chemin à faire. La bonne nouvelle, c'est que la science a des solutions - oui, même pour ça. Croyez-le ou non, des mouvements ont été analysés et ce qui en ressort, c'est un top 3 des pas de danse les plus sexy. Surtout, ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir.

A l’Université de Northumbria, des chercheurs ont trouvé une solution pour décupler votre pouvoir de séduction. C'est très simple, il vous suffit d'exécuter ces trois mouvements :

Balancer largement ses hanches

Déplacer ses jambes de façon asymétrique

Osciller ses bras modérément.

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont étudié les mouvements de 39 femmes dansant sur du Robbie Williams. Notez que pour éviter toute discrimination physique, elles ont été transformées en avatar 3D (très bonne initiative, en passant). Après ça, 300 personnes ont analysés les chorégraphies afin de noter les mouvements. Au final, on en retient trois et si vous avez de la chance, ils feront leurs preuves !

* Evidemment, on boit avec modération !