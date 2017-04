Aujourd'hui, on vous emmène aux Etats-Unis. Direction la petite ville d’East Palestine (dans l'Ohio), où un petit garçon a manifestement profité d'un moment d'inattention de ses parents pour prendre la voiture et s'offrir une petite virée au Mcdo du coin. Tout commence donc sur Youtube. Âgé de huit ans, le petit garçon a regardé des tutoriels sur la célèbre plateforme dans le but d'apprendre à conduire. Parce qu'il avait bien trop faim pour attendre le réveil de ses parents (qui faisaient une sieste), il a préféré prendre le véhicule et partir - en prenant soin d'emmener sa petite soeur.

« Il a appris comment conduire sur YouTube. Il a probablement regardé cinq minutes et s’est dit qu’il était temps d’y aller. Il n’a pas heurté une seule chose sur son chemin. C’est irréel », explique Jacob Keohler, un policier au The Weirton Daily Times. Alors qu'on aurait pu imaginer un véritable massacre, aucun accro majeur ne s'est révélé sur la route pendant que le petit était au volant. Plus de peur que de mal, donc ! Inutile de préciser que lorsque les parents du jeune garçon sont allés le récupérer au commissariat, ils n'y croyaient pas. Jeunes parents, vous savez ce qui vous reste à faire : éloigner vos enfants de Youtube et les remettre devant les Minikeums !Le célèbre programme reviendra à la télévision en septembre et le pire qui pourrait arriver à vos têtes blondes, ce serait de chanter Melissa dans la cour de l'école.