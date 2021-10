Insolite : Ce détail qui en dit long sur votre personnalité

Vous n'êtes pas obligé(e) d'y croire mais bien souvent, nos habitudes en disent long sur notre personnalité. Par exemple, la place que vous prendrez au cinéma saura mesurer votre degré de confiance en vous (oui oui). Pour continuer sur la même lancée, sachez que la façon dont vous croisez vos bras en dit bien bien plus que ce que vous imaginez.

Bras croisés avec main gauche sous le bras :

Vous êtes du genre à prendre vos décisions à l'instinct. Lorsque la situation l'exige, vous analyserez chaque détail avant de trancher mais le plus souvent, c'est votre impulsivité qui vous guide. Côté relations, vous savez faire preuve d'empathie : vous savez combler les besoins de votre partenaire qui appréciera de vous avoir dans sa vie (oui oui). Petit bonus, vous savez apporter l'équilibre nécessaire à une relation. Au travail, vous aurez tendance à choisir des métiers dans le domaine de l'art, de la politique, de la musique ou même du sport. Du moment que vous pouvez être créatif(ve) !

Bras croisés avec main droite sous le bras :

Vous ne prenez jamais une décision basée sur votre intuition : vous préférez tout analysez minutieusement. Le plus souvent, ce que l'on apprécie chez vous, c'est votre intelligence et votre sarcasme. En amour, votre attitude et votre élégance attire tout le monde (oui, vous avez du succès). Au travail, vous seriez un(e) parfait(e) avocat(e) ou scientifique.

Bras croisés avec les deux mains apparentes :

Votre gentillesse et votre côté leader font que vous êtes (très) apprécié(e). Oui, vous inspirez ceux que vous rencontrez ! En amour, votre ouverture d'esprit rend la communication facile avec votre partenaire et vous n'avez jamais peur de faire le premier pas (même après une dispute).

Vous l'aurez compris, votre corps parle (souvent) pour vous !