Vous connaissez la chanson... quand on va chez le coiffeur, c'est toujours la peur au ventre : les hommes ont peur en voyant le rasoir et les femmes ont toujours cette phrase magnifique : "on coupe juste les pointes". Et une fois sur deux, nos craintes sont justifiées. Or, un coiffeur qui n'est définitivement pas comme les autres coupe les cheveux de ses clients avec une hache. De quoi voir les ciseaux de notre coiffeuse avec bienveillance, finalement. Mais on vous l'accorde, il y a tout de même des façons bien plus simples (et moins dangereuses) de se faire couper les cheveux.

Nous sommes en Russie et le coiffeur en question est Sibérien. Comme le souligne Mashable, on ne sait pas encore si cette nouvelle pratique est une nouvelle "folie" née sur la toile ou si c'est - au contraire- une tendance émergente. Mais bon, nous sommes en 2017 et plus rien ne nous étonne. Entre un enfant qui prend la voiture pour aller au Mcdo ou la création d'un café transparent, nous ne sommes plus à ça près...