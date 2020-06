Insolite : Burger King lance un sandwich dans un croissant et Twitter n'est pas d'accord

Direction les Etats-Unis où Burger King a lancé un croissant on ne peut plus particulier. Découvrez le Croissan'wich, un croissant coupé en deux accompagné d'un pavé végétal, d'œufs et de fromage fondu. Le bonus ? Le tout est toasté. Pour la modique somme 3,99 dollars les clients américains de passage à Miami pourront se l'offrir. Sauf que les internautes français n'ont pas dit leur dernier mot.

Jcrois Burger King ils ont oublié que nous en France, on guillotine les rois https://t.co/707zfo2gRC — GaneshDEUXIÈME VAGUE (@Ganeshdeux) June 23, 2020

Y’a eu des croisades pour moins que ça — Sergiño ???????? (@CesareBourgia) June 23, 2020

L'ambassadeur des Etats-unis d'Amérique convoqué demain à l'Élysée. Situation tendue selon l'afp — RomainD'Jo (@Romain_JOO) June 23, 2020

C'est une honte. — TW : Charles ???????? (@CamaradeCharles) June 23, 2020

En France, la viennoiserie, c'est du sérieux. Alors sur Twitter, on n'a pas caché le mécontentement : "Y'a eu des croisades pour moins que ça", peut-on ainsi lire. Alors, vous tenteriez ?