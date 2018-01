Insolite : Avis aux Kids des années 90, DDP revient !

Si vous avez grandi entre 1990 et 2000, alors la marque DDP, c'était toute votre vie. Et puisqu'on est dans période des come back (entre les Poetic Lover et K-Maro, 2018 s'annonce vintage), on continue sur cette lancée : bonne nouvelle, DDP revient avec, en plus, une réédition de ses meilleurs classiques. Si à l'époque vous étiez adeptes des salopettes, alors vous serez ravis d'apprendre qu'elles sont prévues au programme (pour la modique somme de 100 euros). Et ce n'est pas tout ! On compte dans la liste un pull d'écolier rayé (120 euros) ou encore le fameux pantalon cargo Jack (seuls les vrais savent). Bref, DDP revient pour le meilleur.

DDP revient !

Avis aux nostalgiques !

Pour son retour, la marque a choisi de travailler sur des jeunes (français, s'il vous plaît !) dynamiques et créatifs. L'idée ? Vous ramenez dans le passé sans pour autant donner l'impression que vous êtes restés bloqués 20 ans en arrière. Résultat, on retrouve donc Zoé L’Hôte et Lola Viande, Neptunes 9000 et Mariah, chanteuse découverte dans le clip Wrong d'ASAP Mob dans la campagne. Alors si les années 90 vous manquent, si vous écoutez Britney et Blink 182 en boucle (oui, on peut aimer les deux), alors ruez-vous en boutique !