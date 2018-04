 Arrêtez-tout, Tragédie est de retour !

"Est-ce que tu m'entends hey Ho ?' - vous n'avez pas pu oublier ce refrain. Dans les années 90, Tragédie régnait sur les charts avec son cultissime Hey Ho. La bonne nouvelle, c'est que le duo est VRAIMENT de retour ! On ne va pas se mentir, on attend cette annonce depuis qu'on sait que K-Maro a ressorti un titre. Le 1er avril dernier, le festival marseillais DELTA a annoncé que le duo ferait partie de sa programmation. Alors d'accord, ça sonne comme une blague (un 1er avril, on aurait eu de quoi se poser la question). Mais...non !

15 ans après le succès de Hey Ho, Tragédie sera donc sur scène en juillet prochain. On vous laisse aller ré-écouter l'album. Nous, on doit encore bosser Hey Oh pour être au point l'été prochain.

Ne nous remerciez pas.