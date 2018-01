Insolite : Arrêtez-tout, K-Maro revient !

"Donne moi ton coeur, baby, ton corps, baby" - ne faîtes pas les innocents, on sait parfaitement que comme nous, vous avez tout donné sur cette chanson emblématique des années 2000. Le pire, c'est qu'on la chante encore en voiture ou sous la douche. Et la bonne nouvelle, c'est que son interprète K-Maro prépare son grand retour ! Après les Poetic Lover la semaine dernière, c'est au tour du chanteur (et maintenant producteur) Canadien de revenir sous les projecteurs.

Oubliez K-Maro, dites bonjour à Kamar & The Bugged Mind Crew, son nouveau groupe. Et le plus beau, c'est qu'on a même un premier titre de la formation : Paris (dont le clip suit le mannequin Fernanda Oliveira). Le son hip-hop est toujours là, vous pouvez souffler - non, K-Maro ne semble pas décidé à reprendre on ne sait quel artiste en version zouk et c'est tant mieux. . Vous pouvez donc sauter de joie et mettre Femme Like U à fond, on ne vous jurera pas.

Ne nous remerciez pas, ça nous fait plaisir.