Insolite : Ariana Grande, parodiée par l'humoriste Julia Finkelstein ! 

Alors qu'Ariana Grande est sur tous les fronts et qu'elle continue de s'imposer dans les charts avec son titre Thank U, Next, la toile s'amuse de cette dernière. Après une avalanche de memes à l’effigie de ce dernier, voilà que l'humoriste Julia Finkelstein s'attire la sympathie des Youtubeurs pour sa parodie, réaliste, de la chanteuse. Un succès immédiat puisqu'elle affiche 2 millions de vues en une semaine seulement. Bien joué !

Il n'est pas donné à tout le monde d'imiter les stars. Et parfois, il s'agit d'un exercice assez périlleux. Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas seulement d'imitation, il s'agit également d'être prêt à essuyer les commentaires de l'armada de fans qui constitue leur suite. Et on doit bien avouer que celle d'Ariana Grande est sans l'une des plus... soucieuse. Mais cela n'a pas intimidé l'humoriste puisqu'elle s'est donné à cœur joie de caricaturer le magazine Vogue et Ariana Grande dans une vidéo réaliste, intitulée 73 Questions With Ariana Grande. Coiffure, gestuelle, mimique, minauderie, vêtements, le pari est réussi ! Une parodie d'amour et de respect, assure Julia Finkelstein.