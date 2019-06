Insolite : Amoureux(se) ? Les indices qui le prouvent selon son signe astro !

On ne le répètera jamais assez : l'astro permet de cerner n'importe qui ! Et justement, il n'y a pas si longtemps, on se demandait quels signes seraient susceptibles de se remettre avec leur ex. Changement de cap cette fois ! On vous dit comment reconnaître si une personne est amoureuse - selon son signe. C'est cadeau.

L'astro et l'amour!

Bélier : s'il est amoureux, un Bélier va se montrer (très) affectueux.

Taureau : il veut s'engager ? Alors le taureau est amoureux !

Gémeaux : Si vous recevez des messages longs comme le bras (enflammés), alors le Gémeaux est amoureux.

Cancer : Quand un cancer est amoureux, il vous fera toujourd passer en premier.

Lion : Ah, le lion... il ira le clamer sur tous les toits !

Vierge : Bon courage, un vierge ne laisse JAMAIS transparaître ses sentiments.

Balance : fidèles à elles-mêmes, les Balances oscilleront toujours entre amour fou et froideur... bref, elles ont peur.

Scorpion : Amoureux, les scorpions auront peur de vous perdre.

Sagittaire : Accrochez-vous ceintures ! Amoureux, un Sagittaire va vouloir tout faire avec vous !

Capricorne : Haha, il ne se fera pas avoir : un Capricorne ne s'engagera pas avec vous s'il n'est pas sûr (mais, vraiment sûr).

Verseau : Ils n'oseront pas toujours vous le dire avec des mots mais les Verseaux vous montreront qu'ils vous aiment.

Poisson : Attendez-vous à une floppée de cadeaux !

Vous avez reconnu des signes ? Alors si c'est positif, foncez ! Parce que l'été, c'est aussi fait pour ça, non ?