Insolite : Alerte, on connait les prénoms les plus donnés en 2019 !

Avis à tous les futurs parents en quête d'un prénom pour leur enfant ! Si les prénoms qui seront probablement les plus tendance en 2021 sont déjà sortis, rien ne nous empêche de piocher parmi les plus populaires de 2019. Et justement, on a le classement ! Chez les filles, Emma, Jade et Louise restent ainsi les prénoms les plus prisés. Du côté des garçons, Gabriel, Léo et Raphaël priment.

Les prénoms les plus donnés par région

Ainsi, on remarque que pour les filles, les prénoms se termina en -A l'emportent. Pour les garçons, on est plus sur des prénoms finissant en -O.

Alors, inspirés ?