Insolite : Alerte, on a la recette du Mcflurry, comme au Mcdo !

Il y a des dimanches où l'on rêve de Pancakes au petit déj' et d'autres ou l'ont tuerait pour un bon McDo. Et justement, si jamais une envie irrépressible de McFlurry vous prenait, sachez qu'on a la recette parfaite ! Autre bonne nouvelle, vous n'aurez pas besoin d'un robot ou de n'importe quelle autre machine.

Faites votre McFlurry Oreo !

crème fraîche (250ml)

lait concentré (216ml)

Oreo (3 à 6 biscuits)

Côté préparation, rien de bien compliqué - non, vous n'avez pas besoin de regarder Top Chef toutes les semaines pour y parvenir. Commencez par mélanger la crème fraîche avec la moitié du lait concentré. Ensuite, on passe aux Oreos : écrasez le tout en petits morceaux et ajoutez-le à la préparation. On laisse son oeuvre reposer pendant quatre ou cinq heures au congélateur. Et puis, miracle, !