Insolite : Alerte ! On a la recette du gâteau au chocolat à 50 calories !

Emma Fontanella est américaine et visiblement, elle possède quelques secrets - dont la recette du gâteau au chocolat à 50 calories. La vidéo de sa recette a dépassé les 12 millions de vues sur Youtube.

80 g de lait écrémé à température ambiante

180 g de yaourt nature non sucré à température ambiante

60 g d’avoine mixé ou en poudre

100 g de sucre stevia

1 œuf à température ambiante

50 g de cacao en poudre

3/4 d’une cuillère à café de bicarbonate de soude

Faites préchauffer votre four à 160°C. Mélangez avec un fouet le yaourt, le lait et un peu de vanille. Ensuite, Faites chauffer 45 secondes au micro-ondes. Versez le cacao en poudre, Bien remuer. Ajoutez le sucre Stévia, puis un œuf. Mélangez de nouveau. Ajoutez de l’avoine et bicarbonate de soude. Mélangez et versez rapidement dans un moule avec une feuille de papier sulfurisé. Enfin, faites cuire pendant 35 minutes !

Bon appétit !