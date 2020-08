Insolite : Alerte, Netflix propose maintenant l'option "Au hasard" !

Vous aussi, vous passez plus de temps à choisir votre programme sur Netflix qu'à le regarder ? On sait ce que je c'est. Et justement, la plateforme a pensé à tous les indécis (ainsi qu'aux couples qui se sont trop battus pour choisir le film). Tenez-vois bien, Netflix s'apprête à lancer l'option "Shuffle Play".

L'option qui va vous changer la vie

Le principe ? L'algorithme Netflix va choisir un programme en se basant sur vos habitudes. En plus de vous faire gagner du temps, la plateforme compte bien vous faire découvrir des programmes délaissés. Traduction, vous découvrirez les pépites de la plateforme. Pour l'heure, l'option est toujours en phase de test... mais nous en sommes sûrs, elle devrait faire des heureux !