Insolite : Alerte, il existe des sous-vêtements réutilisables !

Avouez-le, vous aussi, vous portez parfois les mêmes sous-vêtements plusieurs jours de suite... et pendant le confinement, on préfère ne même pas en parler ! Et justement, la Start Up Organics Basics a imaginé des sous-vêtements réutilisables plusieurs jour, voire plusieurs semaines.

Ces sous vêtements peuvent se porter plusieurs jours sans être lavés, il y a une collection pour hommes et pour femmes. Le tissu est fait à base d’argent ce qui repousse les microbes. 99% des bactéries sont éliminées grâce à ce tissu spécial. Côté prix, comptez 56 euros pour deux boxers homme et 46 euros le lot de deux culottes pour femmes.