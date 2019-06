Insolite : Alerte canicule, 6 tips pour bien dormir malgré la chaleur !

Bien dormir en période de canicule, c'est un véritable challenge. Si la journée nous pouvons (à peu près) nous en sortir à coup de climatiseurs et de bouteilles d'eau, la nuit, c'est une toute autre paire de manches. Bien dormir avec de fortes chaleur reste impossible sans ventilateur mais, on vous a listé quelques conseils.

Bien dormir malgré la chaleur

#1. Se préparer

On ne va pas vous l'apprendre mais, on le répète quand même : pour bien dormir la nuit, mieu vaut garder ses volets fermés le jour. Aussi, on éteint les appareils électriques qui pourraient être source de chaleur. A la tombée de la nuit, pensez à ouvrir vos fenêtre (et à étendre un drap humidifié : l'évaporation fera tomber la température de la pièce !

#2. On s'hydrate

HYDRATEZ-VOUS ! Pensez à boire 1,5 à 2 litres d'eau dans la journée !

#3. Pas de repas trop lourd

Pour bien dormir, il faut bien digérer : alors la pizza devant Netflix, oubliez direct. A la place, optez pour des crudités, des fruits... des aliments légers (et sains !) que vous allez digérer facilement. Autre petit conseil, mangez trois heures avant de dormir.

#4. Douche tiède

Avant d'aller dormir, prenez une douche tiède - épargnez-vous la douche glacée !

#5. Glaçons

L'hiver, on se prépare des bouillottes chaudes. Eh bien pour lutter contre la chaleur, optez pour une bouillote remplie de glaçons !

Avec la chance, ces conseils vous aideront à passer de bonnes nuits... courage !