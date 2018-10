Insolite : 70 nouveaux emojis sur Iphone iOS 12.1 !

Apple s'apprête à sortir une nouvelle version iOS, la 12.1... et pour accompagner cette dernière, les utilisateurs iPhone pourront profiter de 70 nouveaux emojis. Des icônes toutes mignonnes qui apparaîtront sur iPhone -normal, iPad, Apple Watch et bien entendu Mac.

Que trouvera-t-on dans cette nouvelle collection d'emojis ? Eh bien, pleins de nouveaux personnages aux diverses allures. On parle de cheveux roux, gris, bouclés, chauve etc. mais pas que. Les sections animaux, sport et alimentation se verront elles aussi réapprovisionnées. Ces nouveaux emojis sont d'ores et déjà disponibles dans les versions bêta, publiques, d'iOS 12.1 ainsi que dans les prochaines mises à jour macOS et watchOS. Apple songerait également à diversifier ses emojis en intégrant davantage de personnages handicapés. Sortie prévue pour 2019 !