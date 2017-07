5 choses gratuites qu’on peut demander en avion !

C’est l’été, beaucoup d’entre vous vont partir en vacances et pour les plus chanceux vous allez prendre l’avion ! Vous connaissez la chanson, tout le monde ne passe pas un incroyable moment dans ce bel oiseau de fer, oui, nous sommes ringards ! Histoire de vous rendre le vol plus facile, voici 5 choses que vous pouvez demander et GRATUITEMENT ! De rien allez filez !

On se calme, vous pourrez le visiter une fois le vol terminé. C’est sympa, ça fait toujours plaisir, surtout pour les gosses. Au pire ça peut impressionner la copine ou le copain (sauf si avez eu peur tout le vol durant) !

Bah ouais, vous êtes en droit de demander un petit verre d’alcool, peut-être histoire de se détendre si vous êtes un stressé de l’avion. A savoir que ce n’est pas la meilleure solution mais c’est toujours sympa !

Vous vous êtes beaucoup trop régalé pendant le repas, soupe froide, poulet congelé, riz cru. Eh bien attention, vous pouvez demander un petit snack en plus, dans la limite des stocks disponibles hein !

Vous êtes triste parce que votre copain ou copine est assis loin de vous ? Vous êtes assis à côté d’un relou et vous sentez le vol être long ? Alors, attendez que le décollage soit terminé et demandez au personnel naviguant ! (PNC pour les connaisseurs)

Le soda est souvent servi dans un verre. Il sera souvent renversé on ne va pas se mentir. Pour évider ce drame évident, n’hésitez pas à demander la canette entière !