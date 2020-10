Indochine va ajouter de nouveaux concerts à sa tournée !

Leur dernier album, Singles Collection 2001-2021, s'est déjà écoulé à plus de 75 000 exemplaires. Autant dire, une vraie prouesse par les temps qui courent. En parallèle, les interprètes de Trois nuits par semaine viennent de lancer la vente des billets pour leur tournée à venir, le Central Tour. Un événement très attendu par les fans du groupe puisque il devrait marquer leur 40 ans de carrière. Si la vente générale a eu lieu ce mardi 29 septembre, il semblerait que la quasi totalité des billets proposés se soient déjà arrachée… Mais Nicola Sirkis et ses acolytes n'ont pas dit leur dernier mot !

Invité dans une radio nationale pour un concert privé, le chanteur d'Indochine s'est laissé aller à une petite confession avant d'interpréter son tube Nos Célébrations : "Merci beaucoup ! Là on a appris que des putains de bonnes nouvelles aujourd'hui, il va falloir qu'on ajoute des dates, donc ça va être costaud. Infos à suivre mais en tout cas merci de nous suivre pour ces célébrations". Une très bonne nouvelle pour les fans du groupe de rock n'ayant pas réussi à mettre la main sur une place et qui pourront donc retenter leur chance.

Crise sanitaire oblige, la tournée anniversaire d'Indochine pourrait toutefois être décalée. Mais pas de panique, il semblerait que les équipes des interprètes de L'Aventurier aient déjà tout prévu : "Mais on a déjà mis des options sur 2022 au cas où. Jouer pour un public masqué, qui n'a pas le droit se lever, ce n'est pas le but. Ce serait trop ridicule, on veut célébrer 40 ans d'activité, dans la communion. Pour l'instant, on ose, on y croit". Il ne reste donc qu'à espérer que ce fameux Central Tour se déroule dans les meilleures conditions possibles !