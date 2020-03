Indochine : Un retour prévu pour le 2 avril ?

"Save the date : 2 avril 2020". Avec ces quelques mots, Indochine a réussi a affoler tous ses fans sur les réseaux sociaux. Une promotion que l'on peut qualifier de très efficace et assez inattendue. Si, pour le moment, on ne sait absolument pas de quoi va s'agir l'annonce qui tombera le 2 avril prochain, le groupe de pop rock français y a tout de même glissé quelques indices. En effet, sur le visuel publié, on aperçoit le chiffre "40" gravé sur le sol. Un hommage au 40ème anniversaire de la formation d'Indochine qui pourrait donc être fêté en grande pompe. Du moins, c'est ce que l'on espère...

Si certains pensent à un énorme concert voire carrément une tournée à travers toute la France, d'autres, en revanche, penchent plutôt sur l'idée d'un projet discographique. Par les temps qui courent, la seconde option serait plus probable. Néanmoins, aucune information supplémentaire n'a été révélée pour le moment. Il faudra s'armer de patience jusqu'au mois prochain pour découvrir la surprise de Nicolas Sirkis et de ses acolytes.