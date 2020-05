Indochine : un nouveau titre et une tournée des stades pour leurs 40 ans de carrière !

Vous les attendiez avec impatience, les voilà ! Alors que le confinement avait retardé de plusieurs mois les grandes annonces que comptaient faire Nicola Sirkis et ses acolytes, il semblerait que le temps soit venu de tout nous révéler. Ce mardi 26 mai, Indochine vient donc de dévoiler de nombreuses surprises qui devraient leur permettre de fêter leurs 40 ans de carrière comme il se doit. Des annonces envoyées directement aux médias via un communiqué de presse long comme le bras. On vous fait un court résumé.

Comme vous pourrez le constater sur YouTube, Indochine vient de dévoiler le titre Nos célébrations. Un morceau inédit à retrouver en plusieurs versions remixées et disponibles sur les plateformes de téléchargement. Outre ce projet inédit, c'est également avec un brin de nostalgie que les interprètes de L'aventurier reviennent. En effet, ces derniers sortiront au mois de juin prochain deux collections inédites de leurs plus grands singles remixés façon 2020 : une collection des tubes de 1981 à 2001 et une autre de 2001 à 2021. Voir photo ci-dessous.

ÉDITION STANDARD 2 CD, ÉDITION DELUXE 3 CD, DOUBLE K7, ÉDITION 5 VINYLES

Enfin, et pour le plus grand bonheur de leurs millions de fans à travers le monde, Nicola Sirkis et les membres d'Indochine partiront dans une énorme tournée des stades en 2021. Il se produiront notamment à Bordeaux, à Marseille, à Paris au Stade de France, à lyon et à Lille. En parallèle, les équipes du groupe nous ont également confié qu'un documentaire était en préparation. Aucune date de sortie n'a été confirmée pour le moment.