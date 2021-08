Indochine : Un livre célébrant les 40 ans du groupe sortira en septembre prochain !

Le 20 juin dernier, soit il y a plus d'un an, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire qui s'annonce inoubliable avec le lancement d'une tournée à travers tout l'Hexagone dès 2022 mais surtout la sortie, ces derniers mois, de deux best-of exceptionnels retraçant tous les plus grands tubes de Nicola Sirkis et de ses acolytes depuis leurs débuts en 1981.

Alors que les fans attendent avec impatience le retour sur scène de leurs idoles, Indochine vient d'annoncer la sortie d'un livre présenté comme la biographie officielle du groupe. Dévoilé le 30 septembre prochain aux éditions du Seuil, cet ouvrage devrait retracer les quatre décennies de carrière du groupe et sortira exactement 40 ans et un jour après son premier concert au Rose Bonbon. Imaginé par Nicola Sirkis et Rafaelle Hirsch-Doran, cet ouvrage offrira de nombreuses archives inédites aux lecteurs. On devrait également y retrouver des clichés exceptionnels, des extraits de journaux intimes, des brouillons de chansons et même quelques costumes de scène. "Loin de toute nostalgie, il a toujours su se renouveler, et s'inscrire avec force dans la modernité, traitant de sujets de société bien avant qu'ils ne deviennent en vogue, s'affranchissant des modes, pour puiser ses inspirations à de multiples sources, littéraires, picturales, sociétales ou cinématographiques" peut-on lire dans le résumé du livre sur les sites de vente où il est affiché à 49 euros. Un prix plus que raisonnable pour un projet de cette envergure.