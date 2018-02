Après "La Vie Est Belle" et son clip poignant, Indochine poursuit l'exploitation de son treizième album, sorti en septembre dernier. Pour prendre le relais en radio, le groupe de Nicola Sirkis a choisi "Un Eté Français", un titre fort qui aborde la montée de l'extrême droite. Le clip de la chanson a été tourné à l'Arche de la Défense à Paris en décembre dernier et a été dévoilé cette nuit sur les réseaux sociaux. Réalisée par Clément Chabault et Nicola Sirkis lui-même, la vidéo est entrecoupée de splendides plans de drones qui survolent la capitale en pleine nuit.

Indochine a démarré sa grande tournée il y a quelques jours, en se produisant notamment trois fois de suite à l'AccorHotels Arena de Paris. Le groupe sera tête d'affiche du festival Garorock cet été et sillonnera toute la France (ainsi que la Belgique), passant notamment par Bordeaux, Toulouse, Rouen, Lille, Caen, Orléans... La première partie du 13 Tour est archi complète mais une nouvelle vague de concerts a été annoncée jusqu'à décembre 2018. Toutes les dates sont à retrouver sur le site officiel d'Indochine.