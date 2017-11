Indochine tête d'affiche de Garorock 2018

Après We Love Green qui a annoncé Björk comme première tête d'affiche de son édition 2018, c'est au tour ce matin du festival Garorock de révéler le premier nom de sa prochaine édition. Le festival de Marmande, qui se tiendra du jeudi 28 juin au dimanche 1er juillet, s'offre donc Indochine pour ouvrir les festivités en 2018. Joli coup pour le festival alors que le groupe de Nicola Sirkis est en plein come back, avec la sortie de leur treizième album studio en septembre, le bien nommé 13. Quatre ans après Black City Parade, le groupe était attendus par leurs fans avec beaucoup d'impatience ! Cette annonce de Garorock tombe donc à pic.

La majorité des dates annoncées par Indochine sont d'ors et déjà sold out, le festival Garorock sera donc l'occasion d'assister à leur show dans des conditions exceptionnelles et avec le plaisir de pouvoir assister à plein d'autres concerts. Les prochains noms à l'affiche de Garorock 2018 seront révélés le mardi 5 décembre, jour d'ouverture de la billetterie. Virgin Radio est partenaire de l'événement et autant vous préciser qu'on a très très hâte d'y être !