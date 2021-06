Indochine, Stromae, Céline Dion... Les Français désignent la chanson la plus marquante de ces 20 dernières années !

Ces vingt dernières années, le monde de la musique aura évolué davantage que durant toute son existence ! Lancement de plateformes digitales payantes et illimitées, extinction du CD, difficultés liées à la crise sanitaire de la COVID-19 ou encore développement des festivals et renouveau du vinyle, tous ces chamboulement historiques ont laissé des traces indélébiles dans un domaine qui génère plusieurs dizaines de milliards chaque année. Pourtant, si l'on s'en tient à la musique dans sa forme la plus primaire, certains titres auront réellement marqué ces deux dernières décennies. Effectué par RIFFX by Crédit Mutuel, un baromètre a tenté de savoir quelles ont été les chansons les plus marquantes depuis 2000 pour la population française. Si on retrouve forcément des artistes emblématiques de l'hexagone, certains résultats risquent de vous surprendre…

Quelles sont les 10 chansons qui sont les plus emblématiques des deux dernières décennies ? ???? Voici vos réponses au sondage @yougov_france pour le baromètre RIFFX / Crédit Mutuel, avec Indochine et Stromae sur le podium ! pic.twitter.com/kx2SGE7FzV — RIFFX by Crédit Mutuel (@RIFFX_fr) May 21, 2021

C'est Stromae qui arrive en première position avec deux de ses plus célèbres titres : Formidable et Papaoutai. Respectivement 36 et 35% des personnes ont voté pour celui qui avait remporté un énorme succès avec son album Racine carré. Derrière lui, c'est le groupe Indochine, une véritable institution en France, qui décroche la troisième place avec son titre J'ai demandé à la lune. Un morceau qui marquait le comeback du groupe au début des années 2000 après une longue traversée du désert. Idem pour Florent Pagny et Ma Liberté de penser qui arrive en quatrième position, suivi de Johnny Hallyday avec Marie. Située en huitième position, Céline Dion a marqué ces deux dernières décennies avec son tube Sous le vent, en collaboration avec Garou. Idem pour le duo mondialement connu Daft Punk qui arrive en neuvième position avec One More Time. Un classement emprunt de nostalgie qui met en avant quelques-uns des plus grands tubes de ces dernières années !