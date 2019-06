Indochine, Sting invité du show de Mylène Farmer, Metallica... les news musique de la semaine

Vous n'avez pas suivi l'actualité musicale ? Pas de panique, VirginRadio.fr est là pour assurer la session de rattrapages. On commence avec Indochine : ce week-end, la bande de Nicola Sirkis investira le stade Pierre Mauroy de Lille. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous ne pouvez pas assiter à ces ultimes concerts, le show de dimanche soir sera diffusé sur Youtube.

Le show diffusé sur Youtube

En parlant de show incroyable, Mylène Farmer est actuellement en train de soulever Paris la Défense Arena. Vous le savez, la chanteuse investit l'arène depuis quelques jours, faisant salle comble à chaque fois - un carton (mérité) plein. Et mardi soir, l'interprète de Sans Contrefaçon avait un invité de marque sur scène : Sting pour Stolen Car - on y était et laissez-nous vous dire que c'était majestueux !

Mylène Farmer invite Sting pour Stolen Car

On poursuit avec Metallica, qui a fait un don lors de son passage à Manchester - une preuve que oui, les rockeurs ont un grand coeur. Dans l'actualité, on retrouve aussi Queen : Si vous estimez que Adam Lambert n'a rien à faire avec le groupe mythique, sachez que Brian May a un avis bien tranché sur la question.

Zdar est décédé brutalement cette semaine

On termine sur une note bien moins joyeuse... jeudi, la France a appris le décès brutal de Zdar (Cassius). Le monde de l'électro est en deuil et encore aujourd'hui, on a du mal à s'y faire...

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales.