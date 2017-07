Ce nouvel album à venir, Indochine le défend déjà plutôt bien. D'abord, la formation de Nicola Sirkis a dévoilé La Vie est Belle sur le plateau de Quotidien - une belle entrée en matière pour un groupe qui n'a plus rien à prouver. La sortie de l'opus est prévue pour le 8 septembre prochain mais vous imaginez bien qu'Indochine n'allait pas se tourner les pouces jusque là, attendant sagement le jour J. Ainsi, ils ont choisi de dévoiler un (court) extrait de Station 13, un nouveau morceau.

Dévoilé sur le compte Facebook d'Indochine (et sur Youtube, évidemment), l'extrait a fait son effet auprès des fans. Pendant que certains clament à la torture (parce que l'attente sera longue), d'autres reconnaissent que Station 13 rappelle La Vie est Belle (dans "une version plus rapide"). Mais pour le coup, les avis sont unanimes : le retour d'Indochine semble réussi. Pour preuve, la tournée à venir s'est remplie si vite que de nouvelles dates ont été ajoutées. Courage, il ne reste plus que quelques semaines à tenir !