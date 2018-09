Indochine, qui poursuit son 13 Tour (notez que le groupe est attendu à Bruxelles les 3 et 4 novembre prochains), continue de promouvoir son excellent opus Station 13 (d'ailleurs, 13 est disponible en version collector). Ainsi, après le clip de Station 13 justement, le groupe a dévoilé aujourd'hui (à 13h13, s'il vous plait), la vidéo chargée de présenter Song For a Dream. Réalisé par Cristián Jiménez, le clip suit le périple d'un couple qui, face à l'adversité, continue sa route coûte que coûte.

Au début, on pourrait croire à un simple road trip. Et puis on réalise vite que ce couple (qui d'ailleurs attend un enfant) semble avoir traversé le pire. Les images sont fortes, tout comme le message. Du côté des fans, on est complètement conquis par ce nouveau clip (et on le comprend). Indochine poursuit la promotion de son opus en beauté avec une titre aussi poignant que sa vidéo.