Indochine sera en concert-test à Paris le 29 mai, c'est officiel

C'est LE concert qui fait parler tout le pays : le 29 mai, Indochine devrait investir la scène de l'Accor Arena de Paris, le temps d'un concert qui s'annonce déjà mythique.

Retrouverons-nous bientôt le chemin des salles de concerts ? Nous l'espérons tous. Après une (longue) année de pause, la vie culturelle retrouvera un semblant de normalité le 19 mai prochain. Et la bonne nouvelle, c'est que 10 jours plus tard, Indochine montera sur scène pour se produire devant 7 500 spectateurs (5000 personnes physiquement présentes -tirées au sort- tandis que 2500 seront derrière un écran) : « Cette expérimentation vise à évaluer les risques de transmission du virus SARS-CoV-2, responsable de la #COVID19, lors d’un concert à grande échelle en configuration debout, non distancié, dans une salle fermée » explique le Prodiss sur son compte Twitter officiel, en prenant soin de re-diriger vers un site dédié : https://ambitionliveagain.org/.

????C'est Officiel !#AmbitionLiveAgain le concert expérimental organisé par le @prodiss et l’@APHP se déroulera ce 29 mai 2021. Ce concert-test réunira 5000 personnes à l'@Accor_Arena ????Pour tout savoir, déroulez le thread ⬇️ pic.twitter.com/SVzo250sEK — PRODISS (@prodiss) May 12, 2021

L'idée derrière cette expérience ? Evaluer « le risque de contamination entre 2 groupes de personnes : un groupe "expérimental" de 5.000 personnes assistera au concert et un groupe "contrôle" de 2.500 personnes n'assistera pas au concert ». Evidemment, le show sera encadré par un protocole sanitaire strict : des tests sont à prévoir avant (mais aussi après) le concert. Aussi, les participants devront répondre à quelques questions. Notez que tous les participants tirés au sort pour assister au concert depuis la fosse devront porter un masque.

« On veut le faire, pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu'aller dans un concert [avec des masques], ce n'est pas risqué. Ils nous ont demandés car il y a une légitimité du groupe par rapport à ce type de salle et car nous pouvons réunir trois-quatre générations », confiait Indochine qui, de cette façon, pourra célébré comme il se doit ses 40 ans de carrière.

Et pas de panique : si vous n'êtes pas tiré(e) au sort, le groupe se lancera dans une tournée au cours de l'année 2022.