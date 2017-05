C'est officiel, le treizième album d'Indochine arrive. Après avoir choisi la discrétion et l'écriture pendant quelques temps, Nicola Sirkis et sa bande ont choisi de tâter doucement le terrain : un nouvel album studio se prépare et visiblement, l'attente ne sera plus bien longue. On vous l'accorde, ça ne nous laisse que peu de temps pour nous préparer à ce qui arrive ! On le sait, Indochine est de ces groupes qui savent se ré-inventer et quelque chose nous dit qu'après le raz-de-marée provoqué par Black City Parade, le groupe va revenir encore plus fort. Après nous avoir offert un premier teaser, ils ont réitéré avec une vidéo de seulement quelques secondes. Et on n'en demandait pas tant.

Dans ce court teaser, ce ne sont pas les quelques notes entendues qui retiennent notre attention mais bien la date - 9 juin 2017. La question reste de savoir si cette fameuse date correspond à celle de la sortie de l'album ou bien à celle du single qui le défendra. Si le délais peut sembler court, Indochine peut se permettre de sortir un disque en se passant de promo. Du c'ôté des fans, on ne tient plus en place. Certains ont hâte d"écouter les titres à venir tandis que d'autres pensent déjà à la tournée qui devrait suivre. Nous, on se contente de compter les jours jusqu'au 9 juin.