Indochine se confie sur le prochain concert-test à Paris

La nouvelle est tombée hier : Indochine célèbrera finalement ses 40 ans de carrière en 2022. En raison de la situation sanitaire, le groupe a annoncé le 7 avril dernier le report de son Central Tour : « On est obligé de reporter à 2022, on ne peut pas laisser les gens dans l'incertitude. Il vaut mieux être raisonnable, et, malheureusement, reporter tout à l'été prochain. C'est chiant, c'est sûr ; décevant, c'est sûr ; surtout pour le public qui avait réservé longtemps à l'avance », a ainsi expliqué Nicola Sirkis à l'AFP.

Un concert-test pour Indochine ?

"On veut le faire, pour aider toute la profession"

Il faudra malheureusement patienter encore un peu avant de retrouver la bande sur scène. Mais, il reste tout de même un espoir d'applaudir les interprètes de l'Aventurier cette année : souvenez-vous, il se murmurait récememnt qu'Indochine pourrait bien donner un concert-test d'ici peu. « On veut le faire, pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu'aller dans un concert [avec des masques], ce n'est pas risqué. Ils nous ont demandés car il y a une légitimité du groupe par rapport à ce type de salle et car nous pouvons réunir trois-quatre générations (...) Une partie du groupe a été vaccinée en prévision de ce concert test, ce n'est pas une question de privilège », confie le leader (toujours) à l'AFP.

Pour l'heure, Indochine attend "le signal des autorités" pour se lancer dans un tel projet. Pour l'heure aucune date n'a été officiellement avancée...