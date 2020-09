Indochine se classe numéro 1 avec son album Singles Collection (2001-2021)

Le 20 juin dernier, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire qui s'annonce dores et déjà inoubliable avec le lancement d'une tournée à travers tout l'Hexagone mais surtout la sortie de deux best-of exceptionnel retraçant tous les plus grands tubes de Nicola Sirkis et de ses acolytes depuis leurs débuts en 1981.

Le Top Albums de la semaine est disponible ! ????Classement complet ???? https://t.co/whi5tNnSNJ1️⃣???? Indochine2️⃣???? PLK3️⃣???? Leto4️⃣???? Metallica5️⃣ Vitaa & Slimane pic.twitter.com/XL907XcnY2 — Le SNEP (@snep) September 7, 2020

Révélé au grand public le 4 septembre, la première partie de l'album intitulée Singles Collection (2001-2021) s'est directement classée numéro 1 des ventes en France. En effet, comme le confirme le SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique), Indochine dépasse largement PLK, Jul, Vitaa et Slimane ou encore Metallica pour la semaine du 4 septembre. Un album écoulé à déjà de plus 44 000 exemplaires qui précède ainsi l'autre partie de leurs célébrations des 40 ans de carrière et la sortie future de Singles Collection (1981-2001). Habitués des records, les membres du groupe de rock français signent ainsi la deuxième meilleure entrée en 2020 après Les Enfoirés. Leur public pourra également les retrouver dès le moi de mai prochain pour cinq concerts exceptionnels dans les plus grandes villes de France. Pour la billetterie, c'est par ici que ça se passe.