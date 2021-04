Indochine repousse son Central Tour et annonce un nouvel album, Clara Luciani de retour avec Coeur... les news musique de la semaine !

Vous le savez, chaque semaine, on fait le bilan. Et ces derniers jours, vos artistes favoris n'ont pas chômé - bien au contraire. Tout de suite, place aux news musicales qui ont l'actualité !

Indochine repousse sa tournée et annonce un album pour 2022

La pandémie aura eu raison du Central Tour tant attendu d'Indochine... malgré ses efforts, la formation a été contrainte de repousser sa série de concerts à 2022. Si les fans devront attendre encore un peu avant de retrouver la bande sur scène, leur patience sera récompensée par un album qui, sûrement, sera publié l'an prochain.

Clara Luciani est de retour !

ENFIN ! Après des mois de discrétion, Clara Luciani signe son grand retour musical avec Le Reste. La jeune artiste nous offrira Coeur (son deuxième opus) en juin prochain et nous promet un disque "dansant", "sexy" et "chic". Pour le porter, un premier single (Le Reste) est d'ores et déjà disponible - et il est plus que prometteur.

Clara Luciani annonce un nouvel album

Hoshi critiquée pour son physique.

La toile est encore choquée des propos abjects de Fabien Lecoeuvre. Lors de son passage sur une radio indépendante, le chroniqueur a dénigré le physique de la chanteuse. Des déclarations qui ne passent pas et qui, évidemment, on suscité de vives réactions sur Twitter - à juste titre.

Taylor Swift dévoile sa version de Fearless, 13 ans après sa sortie.

Fearless (Taylor's Version)

Le 9 avril dernier, Taylor Swift dévoilait sa propre version de l'album Fearless - publié 13 ans plus tôt. Les fans y retrouvent les chansons enregistrées à l'époque mais aussi quelques inédits. Fearless (Taylor's Version) est la meilleure réponse que pouvait offrir la chanteuse au rachat de ses masters.

Rendez-vous la semaine prochaine pour plus de news musicales.