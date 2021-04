Indochine reporte son Central Tour à 2022

C'est officiel, la crise sanitaire a eu raison de la tournée d'Indochine : le Central Tour est reporté à 2022.

« Nous prenons la parole aujourd'hui pour, hélas, annoncer ce que nous redoutions tous : le report du Central Tour en 2022. Jusqu'à ces tous derniers jours nous y avons cru, nous y avons travaillé et nous avons espéré... de réussir à maintenir ces 6 stades cette année. Il est inutile ici de vous décrire les raisons qui nous obligent à le faire, vous le savez tous et le vivez tous comme nous… », annonce le groupe dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Indochine se produira ainsi sur scène du 21 mai au 3 juillet 2022 : « Nous avons travaillé pour que les nouvelles dates soient le plus proche possible des dates initiales », poursuit la bande. Si la déception des fans sera grande, qu'ils se rassurent : les billets déjà achetés seront valables pour les nouvelles dates.

"Ces concerts auront lieu, et les jours meilleurs vont revenir. Nous fêterons alors tous ensemble non pas nos 40 ans mais nos 41 ans avec vous, et cela sera beau et grand", conclut Indochine. Patience, donc.