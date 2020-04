Indochine : Regardez le live de leur concert au Stade de France gratuitement (VIDEO)

La période n'est pas vraiment propice à la promotion des artistes ! Pour ne pas se faire oublier, il faut donc rivaliser d'originalité et tenter par tous les moyens de rester en contact avec ses fans. C'est notamment le cas d'Indochine qui vient de leur offrir un cadeau exceptionnel en publiant gratuitement l'intégralité de leur Black City concert, qui s'est déroulé au Stade de France le 27 & 28 juin 2014. Une vidéo de plus de deux heures en parfaite qualité qui nous permet de revivre l'un des moments phares de la carrière du groupe de rock français. Un spectacle totalement géant vu par plus de 130 000 personnes en deux jours et durant lequel Nicola Sirkis et ses acolytes avaient interprété tous leurs plus grands tubes dont Trois nuits par semaine, J'ai demandé à la lune ou encore l'Aventurier. À noter que le deuxième jour de cette rencontre avait été marqué par la pluie torrentielle qui s'était abattue sur Paris. Un problème de météo qui n'avait pas pour autant découragé le public venu en masse. Après avoir mis en ligne son concert donné à Lille le 23 juin dernier, Indochine continue de faire plaisir à ses fans en offrant ce qui pourrait s'avérer être les prémices des festivités à l'occasion des 40 ans de la formation du groupe.