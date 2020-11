Il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir retrouver le meilleur des tubes signés Indochine. La formation (qui fête ses 40 ans de carrière) a annoncé le report de sa très attendue collection de singles au 11 décembre prochain. Cette anthologie massive aurait dû sortir le 27 novembre 2020 mais en raison du confinement et de la décision du Gouvernement de fermer les boutiques et rayons dits "non essentiels", le groupe a fait le choix d'attendre quelques jours de plus.

L'on attend ainsi des éditions 3 et 4 CDs mais aussi quatres vinyles ou encore double cassette, ainsi que deux coffrets collector. Notez que le premier coffret proposera l'édition deluxe 4 CD de la compilation (avec, en plus, un emplacement pour ranger la précédente collection publiée en août dernier). Dans le deuxième coffret, les fans retrouveront l'intégralité de la collection.

#INDO40 / Quoi qu’il arrive, Indochine sortira le 11 décembre ‘#SinglesCollection (1981-2001)’ en éditions : CD (Standard et Deluxe), Vinyles, K7, Box Collector et Box Collector Intégrale > Infos et précommandes sur https://t.co/6jN7Wq2MT5@nicolasirkis @oLidESaT_ pic.twitter.com/m4wxb18ZzM — Indochine (@indochinetwitt) November 9, 2020

Côté musique, les fans pourront apprécier les singles qui ont fait le succès d'Indochine : si des classiques tels que l'Aventurier sont à prévoir, l'on retrouvera aussi des titres moins connus tels que Atomic Sky). Une jolie façon d'explorer ses 40 dernières années avant de se lancer dans le Central Tour - qui viendra clore cette célébration en apothéose.