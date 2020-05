Indochine : Préparez-vous, une surprise arrive très bientôt ! (PHOTO)

L'année 2020 devait être une grande année pour le groupe de rock le plus célèbre de France ! Alors que cela faisait plusieurs mois que les réseaux sociaux d'Indochine annonçaient leur retour imminent pour fêter les 40 ans de leur création, la crise du COVID-19 est malheureusement passée par là. Mais qu'importe. Alors que nous voyons peu à peu le bout du tunnel, il semblerait Nicola Sirkis est ses acolytes n'aient pas abandonné l'idée de fêter comme il se doit cette année mémorable. Coronavirus ou pas. C'est donc à la surprise générale qu'un visuel vient d'être posté sur le compte Instagram du groupe. Sur le cliché, on peut y voir le chiffre 40 écrit sur le sol d'une photo en noir et blanc avec comme seule annonce, une date : "26 mai 2020 12h Indochine".

#INDO40 Une publication partagée par Indochine (@indochineofficiel) le 14 Mai 2020

Un teaser bien mystérieux n'a pas manqué d'attirer l'attention des fans de la célèbre bande. "Yesssssssssssss !!!!!!!!!!!!!!! Prions pour un stade de france !" s'enthousiasme mct_tony, "Un album live du 13 tour ?" se questionne julienpdz. Autant de questions auxquelles nous n'avons pas plus de réponses même si il paraît difficile d'annoncer un concert dans les mois à venir étant donné la situation actuelle. Pour rappel, l'interdiction des grands rassemblements est toujours interdite par le gouvernement. Il faudra donc s'armer de patience et attendre une dizaine de jours avant de découvrir ce que nous réservent les interprètes de Trois nuits par semaine. Mais comme le dit si bien soniabalto27, "Quoi qu'il arrive, on sera là ..." !