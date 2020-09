Indochine prépare sa tournée 2021 malgré les restrictions sanitaires actuelles !

Le 20 juin dernier, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un rendez-vous immanquable que Nicola Sirkis et ses acolytes organisent dès l'année prochaine dans les plus grandes salles de France. Seulement voilà, il semblerait que les restrictions sanitaires actuelles puissent causer de nombreux problèmes à la réalisation de ce qui s'annonce déjà comme la tournée de l'année.

Le 29 septembre prochain, les billets des cinq concerts seront mis en vente ! Toutefois, comme l'affirme Nicola Sirkis dans une récente interview à l'AFP, "Je ne suis pas inquiet de nature. C'est dans un an. Mais on a déjà mis des options sur 2022 au cas où. Jouer pour un public masqué, qui n'a pas le droit se lever, ce n'est pas le but. Ce serait trop ridicule, on veut célébrer 40 ans d'activité, dans la communion. Pour l'instant, on ose, on y croit". Des paroles qui en disent long sur le chemin que veut emprunter le leader du groupe qui insistait également sur le fait que les concerts doivent reprendre le plus rapidement possible. "Il faut que les concerts existent. Les concerts sont des espaces de liberté où on peut vivre ses émotions, crier, pleurer, être triste, joyeux, devenir fou… Ce sont des moments extrêmement vivants" affirmait-il dans les colonnes de Ouest-France. Quant à savoir si la situation permettra (ou non) une reprise normale des concerts dans l'Hexagone, il va falloir patienter encore un peu avant de le savoir...