Indochine prépare activement sa tournée, Vianney dans The Voice et le mariage de Lily Allen... Toutes les news musique !

Félicitations à Lily Allen et David Harbour ! Le 7 septembre dernier, la chanteuse britannique et l'acteur de Stranger Things se sont unis à Las Vegas lors d'une cérémonie très intime et originale. D'ailleurs, comme le veut la tradition, c'est un sosie de Elvis Presley qui a scellé l'union du couple. "Lors d'un mariage célébré par le King lui-même, la princesse du peuple a épousé son dévoué, petit, mais gentil détenteur de carte de crédit dans une belle cérémonie éclairée par le ciel de cendres, courtoisie d'un état en feu à des kilomètres de là, au milieu d'une pandémie mondiale" a écrit celui qui incarne Jim Hopper que son compte Instagram. C'est d'ailleurs sur ce même réseau social que l'heureuse mariée a publié un cliché d'elle en train de manger son repas matrimonial : un hamburger. Oui, vous avez bien entendu ! Il semblerait que les deux personnalités aient décidé d'officialiser leur amour lors d'un moment simple et à leur image. on leur souhaite plein de bonheur.

Il est de retour pour de bon ! Alors qu'il avait souhaité s'éloigner des réseaux sociaux et des médias pour des raisons personnelles, Vianney revient peu à peu sur le devant de la scène. Après la sortie très remarquée de N'attendons pas, premier single de son futur album, le chanteur français vient tout juste de dévoiler le titre Beau-papa. Des morceaux dévoilés au compte-gouttes en attendant le troisième opus de la star ainsi que son immense tournée à travers toute la France. Mais pour l'heure, c'est davantage son arrivée en tant que jury dans les fauteuils de The Voice qui fait parler d'elle. Il faut dire qu'après avoir refusé le rôle il y a quelques années, le chanteur s'est finalement décidé à accompagner des candidats passionnés par le chant. Un job sur mesure qu'il exécutera aux côtés de Amel Bent, Marc Lavoine et Florent Pagny durant cette dixième saison du télé-crochet.

Récemment interviewé par Le Parisien à propos de son futur rôle, le chanteur explique qu'il s'est longuement concerté avec la production du télé-crochet sur ses appréhensions : "J'avais deux craintes : que la télévision me fasse passer dans une autre sphère de notoriété, ce qui ne m'enchantait pas, et que je blesse les candidats. Car je vais être comme je suis, c'est-à-dire assez cash. Je suis très doux dans la vie mais sur la musique, c'est tellement pas sérieux que je peux tout dire, que c'est pas bien, que ça chante faux". Un trait de caractère que le public ne connaît pas sur Vianney et qui pourrait, en effet, lui octroyer une nouvelle image. Toutefois, comme il le précise, il compte bien jouer la proximité avec les candidats : "Je viens pour la beauté des rencontres avec des talents qui ne sont pas pervertis par le métier. Je pense sans mépris pour personne que je suis plus proche des candidats que des coachs. Je vais être un candidat dans un fauteuil rouge." Des propos qui annoncent dores et déjà un jury hors des sentiers connus depuis le lancement de l'émission. La réponse dans quelques semaines.

Le 20 juin dernier, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, leur nouveau titre Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un rendez-vous immanquable que Nicola Sirkis et ses acolytes organisent dès l'année prochaine dans les plus grandes salles de France. Seulement voilà, il semblerait que les restrictions sanitaires actuelles puissent causer de nombreux problèmes à la réalisation de ce qui s'annonce déjà comme la tournée de l'année.

Le 29 septembre prochain, les billets des cinq concerts seront mis en vente ! Toutefois, comme l'affirme Nicola Sirkis dans une récente interview à l'AFP, "Je ne suis pas inquiet de nature. C'est dans un an. Mais on a déjà mis des options sur 2022 au cas où. Jouer pour un public masqué, qui n'a pas le droit se lever, ce n'est pas le but. Ce serait trop ridicule, on veut célébrer 40 ans d'activité, dans la communion. Pour l'instant, on ose, on y croit". Des paroles qui en disent long sur le chemin que veut emprunter le leader du groupe qui insistait également sur le fait que les concerts doivent reprendre le plus rapidement possible. "Il faut que les concerts existent. Les concerts sont des espaces de liberté où on peut vivre ses émotions, crier, pleurer, être triste, joyeux, devenir fou… Ce sont des moments extrêmement vivants" affirmait-il dans les colonnes de Ouest-France. Quant à savoir si la situation permettra (ou non) une reprise normale des concerts dans l'Hexagone, il va falloir patienter encore un peu avant de le savoir...

Vous le connaissez peut-être pour ses titres Coeur poids plume, Va piano ou Si bien mal. À tout juste 28 ans, Hervé semble déjà bien intégré au monde très fermé de la musique. Son plus gros coup ? Avoir écrit plusieurs chansons pour l'ultime album de Johnny Hallyday, sorti quelques mois après la mort du rockeur. Mais désormais, c'est lui qui a envie d'être dans la lumière. Pour cela, le jeune chanteur signé dans le label Initial (Angèle, Clara Luciani ou Eddy de Pretto) a révélé il y a plusieurs mois son premier album intitulé Hyper. Un opus de onze titres dans lequel on retrouve des textes à fleur de peau et les sons électro qui ont fait ses premiers succès. D'ailleurs, en parlant de succès, il y a un autre domaine où le jeune homme excelle : la scène.