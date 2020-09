Indochine : Plus de 120 000 billets de leur tournée vendus en 24 heures !

Ce n'est un secret pour personne, le groupe Indochine a toujours voulu s'engager pour l'égalité de tous ! Après s'être battus pour les droits de la communauté LGBTQ+ à travers leurs actes et leurs chansons, Nicola Sirkis et ses acolytes s'étaient concentrés sur le fait de proposer des places de concerts à des prix abordables pour tout le monde. Un combat qu'ils mènent toujours et qui sera présent dans la tournée de leurs 40 ans de carrière en 2021 avec des tickets compris entre 50 et 80 euros. Une somme très basse pour un groupe de cette renommée et particulièrement dans des endroits tels que le Stade de France ou le Groupama Stadium à Lyon. Mais ce n'est pas tout.

#CentralTour : 1er jour de mise en vente, plus de 120 000 billets vendus, merci à tous !RDV le 29 septembre pour la mise en vente générale de la billetterie ! pic.twitter.com/7E7pQTXuJx — Indochine (@indochinetwitt) September 25, 2020

Alors que leur dernier album, Singles Collection 2001-2021, s'est déjà écoulé à plus de 70 000 exemplaires, les interprètes de Trois nuits par semaine viennent également de lancer une partie de la vente des billets pour leur tournée à venir. Un événement très attendu par les fans du groupe puisque il devrait marquer leur 40 ans de carrière. Si la vente générale aura lieu ce mardi 29 septembre, ce sont déjà plus de 120 000 billets qui ont été vendus en moins de 24 heures. Un véritable exploit qui surpasse légèrement le 13 Tour, leur dernière tournée.

"Il va falloir aller voir tout le monde et prendre possession de l'espace encore plus que sur les stades précédentes. Il va falloir chercher le public et être encore plus présent même si cet aspect central de la mise en scène va permettre que tout le monde nous voit de la même façon. C'est toujours un challenge mais on ne reste jamais sur nos acquis" confiait récemment Oli à nos confrères de Pure Charts. Il faut dire qu'avec la crise sanitaire, leur série de concerts risque de prendre un tournant inattendu. Mais qu'importe. Pour le moment, Indochine espère bien retrouver ses fans dans quelques mois pour un spectacle exceptionnel et totalement inédit.