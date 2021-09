Indochine organise un concert virtuel exceptionnel ce mercredi 29 septembre à 18h !

Il y a quelques jours, Indochine organisait un immense concert gratuit sur la Grand-Place de Bruxelles. Un événement qui a rassemblé plus de 5000 fans et qui a permis au public belge de retrouver avec plaisir les membres du célèbre groupe de rock. Il faut dire que depuis quelques mois, le ton est donné pour leurs fans ! Après la sortie de deux albums best-of ainsi qu'un concert-test organisé à l'AccorHotels Arena il y a quelques mois, ce sera bientôt au tour de l'immense tournée des stades de débarquer ! Prévu du 19 mai au 3 juillet prochain, le Central Tour passera par Lyon, Bordeaux, Paris, Lille et Marseille. Retardée à plusieurs reprises, cette série de concerts s'annonce déjà comme un événement inédit. "On n'a jamais fait une scène centrale. Il va falloir aller voir tout le monde et prendre possession de l'espace encore plus que sur les stades précédents. Il va falloir chercher le public et être encore plus présent même si cet aspect central de la mise en scène va permettre que tout le monde nous voit de la même façon. C'est toujours un challenge mais on ne reste jamais sur nos acquis" confiait Oli de Sat à nos confrères de PureCharts à propos de la mise en scène.

Mais en attendant, c'est sur YouTube que le groupe de rock a décidé de faire escale pour un concert virtuel exceptionnel diffusé ce mercredi 29 septembre à 18 heures. Une date très symbolique puisqu'elle marque les 40 ans, jour pour jour, de l'anniversaire de leur tout premier show en 1981 dans le club Rose Bonbon à Paris. Alors que l'on ne sait que très peu d'informations pour le moment, les fans peuvent d'ores et déjà être assurés d'une "afterparty" à partir de 19h30 durant laquelle Nicola Sirkis et Oli de Sat répondront aux questions des internautes. L'occasion pour ces derniers d'en savoir un peu plus sur la tournée qui débarque et si, oui ou non, elle sera prolongée au-delà des concerts dans les stades des plus grandes métropoles de l'Hexagone. Ne ratez pas ce rendez-vous exceptionnel !

