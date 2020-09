Indochine offre des places aux soignants, Mylène Farmer sort un single et Madonna va diriger son propre biopic... Toutes les news musique !

Ce n'est un secret pour personne, le groupe Indochine a toujours voulu s'engager pour l'égalité de tous ! Après s'être battus pour les droits de la communauté LGBTQ+ à travers leurs actes et leurs chansons, Nicola Sirkis et ses acolytes s'étaient concentrés sur le fait de proposer des places de concerts à des prix abordables pour tout le monde. Un combat qu'ils mènent toujours et qui sera présent dans la tournée de leurs 40 ans de carrière en 2021 avec des tickets compris entre 50 et 80 euros. Une somme très basse pour un groupe de cette renommée et particulièrement dans des endroits tels que le Stade de France ou le Groupama Stadium à Lyon. Mais ce n'est pas tout.

#CentralTour : J -12 / ouverture de la billetterie le 29/9 !A tous ceux qui étaient en première ligne pendant les 2 mois de confinement, qui nous ont aidé à le vivre, (soignants, pompiers...) 100 places (50x2) vous seront réservées dans chaque stade https://t.co/y8rXJpDZFk pic.twitter.com/HLsTNhWg6W — Indochine (@indochinetwitt) September 17, 2020

En effet, alors que les membres du groupe de rock s'étaient prêtés au jeu de la conférence de presse, ils en avaient profité pour annoncer une grande nouvelle. C'est donc au plus grand plaisir d'une partie de leurs fans que les interprètes de L'aventurier avaient annoncé que des places de leurs concerts seraient réservés au personnel soignant. Un geste très généreux que ces derniers justifient par le fait qu'ils sont redevables à ces héros du quotidien qui ont donné de leur temps durant la crise du coronavirus. Une promesse qui vient d'être confirmée directement sur le compte Twitter du groupe de rock où ces derniers indiquent le site web sur lequel il est possible de s'inscrire afin de prétendre à une place offerte. A noter que 50x2 places (soit 100 places) seront à remporter pour chacun des cinq concerts à venir du groupe. Alors, si vous aussi vous souhaitez tenter votre chance, il vous suffit de cliquez ici.

L'année 2019 aura largement porté ses fruits pour l'une des chanteuses les plus talentueuses et célèbres de France ! Après un album vendu à plus de 250 000 exemplaires, une résidence à Paris La Défense Arena en juin et juillet dernier couronnée de succès, Mylène Farmer dévoilait il y a quelques mois le film de sa tournée au cinéma. Une projection qui battait, encore une fois, tous les records avant d'être, quelques semaines plus tard, diffusée en prime time à la télévision. Bref, vous l'aurez compris, depuis ses débuts en 1984, l'interprète de Désenchantée ne cesse de déplacer les foules. Un succès inégalé à ce jour pour une artiste féminine française dont la discrétion légendaire étonne toujours...

Alors que les rumeurs lui prêtaient déjà une retraite musicale anticipée, Mylène Farmer vient de prendre tout le monde de court en annonçant la sortie, ce vendredi 18 septembre, d'un tout nouveau titre intitulé L'âme dans l'eau. Un merveilleux cadeau pour les centaines de milliers de fans de l'artiste qui découvriront dans moins de dix jours L'ultime création, son documentaire exceptionnel sur Amazon Prime. L'occasion de se replonger dans les coulisses de sa résidence à Paris La Défense Arena et d'entendre, pour la première fois de sa carrière, ses talents de voix-off.

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de la reine de la Pop ! Alors que le confinement aura permis à ses nombreux fans d'en connaître un peu plus sur la vie et le quotidien de leur idole, cette dernière vient de lâcher une véritable bombe sur Twitter. Si certains auraient pu imaginer une énième théorie loufoque de la part de Madonna ou même une vidéo d'elle dans un bain de pétales de roses, c'est un projet beaucoup plus intéressant qui devrait voir le jour dans un futur proche : son biopic. La preuve avec cette publication (voir ci-dessous) dans laquelle elle semble confirmer officiellement la nouvelle : "Universal Pictures annonce un film basé sur l'histoire vraie et inédite de Madonna, écrit et réalisé par l'artiste elle-même".

C'est directement sur le site web de Madonna qu'on en apprend un peu plus sur ce projet. "Madonna co-écrit le scénario original avec Diablo Cody, lauréat d'un Academy Award, et le projet sera produit par Amy Pascal, nominée à trois reprises aux Academy Award" peut-on lire dans le communiqué officiel. Des grands noms du cinéma qui devraient aider l'interprète de Like a Virgin dans ce projet qui s'annonce déjà comme un événement. En effet, il suffit de lire les propos des studios américains pour comprendre que ces derniers misent énormément sur cette aventure. La preuve : "Universal Pictures a annoncé aujourd'hui que le studio développe un TOUT NOUVEAU projet sans titre basé sur l'une des icônes les plus influentes du monde, Madonna, qui, au cours d'une carrière indélébile de cinq décennies, a eu un impact révolutionnaire en tant que musicienne, actrice, réalisatrice, auteur et entrepreneur qui informe chaque aspect de la culture mondiale, transformant notre compréhension de l'art, de la sexualité, du féminisme et du rôle des femmes dans le divertissement." Pour le moment, aucune date de sortie ou même de tournage n'ont été confirmées.

Le 4 août dernier, deux explosions survenaient à Beyrouth, au Liban. Une véritable catastrophe pour ce pays du Proche-Orient qui constatait pas moins de 192 morts et 6500 blessés. A l'heure où la ville et ses habitants tentent de surmonter le traumatisme, de nombreux moyens se sont mis en place pour venir en aide aux personnes les plus touchées. C'est notamment le cas de Mika, célèbre chanteur libano-britannique, qui a décidé d'organiser un concert caritatif virtuel intitulé I Love Beirut. L'occasion d'apporter un peu de baume au cœur aux libanais mais surtout de récolter des fonds au profit de la Croix-Rouge et Save The Children Liban. Cet événement sera notamment diffusé le 1er octobre prochain dans le cadre d'une journée de mobilisation sur France 2.

Pour ce rendez-vous à ne pas manquer, l'interprète de Relax, Take It Easy a fait appel à de nombreux artistes de la scène française et internationale. On retrouvera ainsi Vianney, Clara Luciani, -M-, Sting Ycare, Hiba Tawaji (qui avait participé à The Voice), Tryo, Salvatore Adamo ou encore Patrick Bruel. Des personnalités qui se produiront à l'Olympia pour ce qui s'annonce déjà comme un grand concert "de soutien et d'appel aux dons". Rendez-vous le 1er octobre dès 21h05 pour une soirée spéciale animée par Nagui !