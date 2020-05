Indochine offre des places au personnel soignant, Madonna nue sur Instagram et Hoshi se confie sur sa malformation... Les news musique de la semaine !

Voilà des propos qui pourraient bien mettre en rogne Liam Gallagher ! Habitué à donner son opinion sur les réseaux sociaux, l'ancien membre de Oasis ne devrait pas se faire prier pour répondre aux attaques de Robbie Williams. En effet, ce dernier a récemment tenu des propos assez négatifs sur celui qu'il considérait autrefois comme son ami. Comme le rapporte NME, l'interprète de Angels aurait affirmé que "Ce n'est pas vrai que [Noel] est massif en Amérique, il a juste bien réussi. Liam n'est pas l'une des plus grandes stars mondiales non plus". Une petite attaque à laquelle il ajoute sans vergogne : "Liam a fait Beady Eye et, pour être honnête avec vous, les chansons n'étaient pas très bonnes. C'est aussi simple que cela. L'idée et le concept de tout cela n'étaient pas très bons."

Ce n'est un secret pour personne, le groupe Indochine a toujours voulu s'engager pour l'égalité de tous ! Après s'être battus pour les droits de la communauté LGBTQ+ à travers leurs actes et leurs chansons, Nicola Sirkis et ses acolytes s'étaient concentrés sur le fait de proposer des places de concerts à des prix abordables pour tout le monde. Un combat qu'ils mènent toujours et qui sera présent dans la tournée de leurs 40 ans de carrière en 2021 avec des tickets compris entre 50 et 80 euros. Une somme très basse pour un groupe de cette renommée dans des endroits tels que le Stade de France ou le Groupama Stadium à Lyon. Mais ce n'est pas tout.

Il y a quelques mois, Hoshi dévoilait le titre Amour censure ! Une chanson engagée qui marquait les prémices de son album Sommeil Levant, dont la sortie était initialement prévue pour le 27 mars. "J'avoue que ça ne va pas trop. On ne va pas pouvoir sortir l'album le 27 mars parce qu'on est tous confinés. Les magasins ferment, même les maisons de disques, les distributeurs. On ne peut pas sortir un album en télétravail. Malheureusement, on ne peut pas le sortir. Cette décision ne m'appartient pas, c'est la vie" confiait alors la jeune artiste. Repoussé à cause de la crise sanitaire, l'opus sortira finalement le 5 juin prochain.

Le confinement aura été une véritable révélation technologique pour Madonna ! D'habitude plutôt discrète sur les réseaux sociaux, l'interprète de Like a Virgin n'aura pas arrêté de poster des photos sur Instagram durant les mois de confinement. Et pas n'importe quelles photos. Après ses révélations douteuses dans un bain avec pétales de roses et la lettre dans laquelle elle se dit immuniser contre le COVID-19, la Madone vient encore de secouer la toile. Cette fois-ci, c'est en publiant un cliché d'elle en sous-vêtements transparents (voir ci-dessous) qu'elle a suscité de nombreuses réactions de la part des internautes. Mais qu'importe. À en croire ses propos en légende du fameux cliché, la reine de la Pop n'en a que faire...