Indochine, Mylène Farmer... les 1000 chansons préférées des français

C'est probablement l'un des livres que tous les aficionados de musique devront avoir dans leur bibliothèque : l'auteur Thomas Pawlowski a publié un livre listant les 1000 chansons favorites des français. Au programme, les plus grands classiques de la chanson française (comme Edith Piaf ou encore Jacques Brel, par exemple) mais aussi des artistes plus contemporains et intemporels. D'Indochine à Mylène Farmer en passant par Stromae et Céline Dion, voici les chansons les plus plébiscitées par les français.

#5. Jacques Brel - "Ne me quitte pas" (1959)

#4. Indochine - "J'ai demandé à la lune" (2002)

#3. Michel Sardou - "Les lacs du connemara" (1981)

#2. Barbara - "L'aigle noir" (1970)

#1. Renaud - "Mistral Gagnant" (1985)

« Chaque chanson qui se trouve dans ce livre a une histoire particulière avec les Français (...) Il y a des chansons qui ont marqué les esprits comme "Manhattan Kaboul", qui se retrouve assez haut dans le classement et correspond aux événements du 11-Septembre. On sait tous où on était à ce moment-là. Il y a ces chansons qui ont marqué les esprits par ce côté sociétal et il y aussi les chansons festives où on se retrouve », a ainsi confié l'auteur à nos confrères d'Europe 1.

L'idée ici n'est pas uniquement de classer les titres selon les préférences des sondés. En fait, il est surtout question de se retourner sur l'histoire de la musique populaire française - tout en se rappelant de bons souvenirs. A quelques semaines des Fêtes, ce livre est probablement l'une des meilleures idées cadeaux que vous trouverez !