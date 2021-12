Indochine maintient son concert au Stade de France en 2022 !

Le 20 juin dernier, soit il y a plus d'un an, nous étions perchés sur le toit de la Tour Montparnasse pour un concert totalement exceptionnel d'Indochine ! Un live diffusé sur les réseaux sociaux de Virgin Radio durant lequel les membres du groupe de rock avaient pu interpréter, entre autres, l'un de leurs derniers titres Nos Célébrations. Si l'événement marquait le retour de ces légendes de la chanson française après plusieurs mois d'absence, il lançait surtout les festivités de leurs 40 ans de carrière. Un anniversaire qui s'annonce inoubliable avec la sortie de deux best-of retraçant leurs plus grands tubes de ces quatre dernières décennies mais surtout le lancement d'une tournée à travers tout l'Hexagone dès 2022.

Prévue du 19 mai au 3 juillet prochain, le Central Tour passera notamment dans les stades de Lyon (complet), Bordeaux (complet), Paris (complet), Lille et Marseille. Retardée à plusieurs reprises, cette série de concerts s'annonce déjà comme un événement inédit pour les fans du groupe qui espèrent pouvoir applaudir leurs idoles dans les meilleures conditions possibles. "On n'a jamais fait une scène centrale. Il va falloir aller voir tout le monde et prendre possession de l'espace encore plus que sur les stades précédents. Il va falloir chercher le public et être encore plus présent même si cet aspect central de la mise en scène va permettre que tout le monde nous voit de la même façon. C'est toujours un challenge mais on ne reste jamais sur nos acquis" confiait Oli de Sat à nos confrères de PureCharts à propos de la mise en scène.

Seulement voilà, le passage d'Indochine dans la capitale pourrait bien être perturbé par les importants travaux qui vont débuter sur la ligne du RER B et D et qui devraient durer, au minimum, deux ans. Les conséquences ? Des ralentissements à répétition voire même une annulation pure et simple du trafic à certains moments. D'énormes concerts tels que celui du groupe de rock, de Coldplay ou de Mylène Farmer, qui se tiendront dans les mois à venir, pourraient donc apparaître comme des situations très critiques. Face à l'inquiétude de ses fans, Nicola Sirkis a donc tenu à faire une vidéo pour les rassurer sur le déroulement de son concert en mai prochain. "Nous avons reçu énormément de questions et d'interrogations de votre part concernant les articles de presse parus à propos des travaux du RER B et D. Pas de panique, nous avons travaillé avec les plus hautes autorités pour pouvoir organiser tous les moyens de substitution en bus, en navettes, pour que vous puissiez vous rendre au Stade de France sans aucun problème, à temps et dans les meilleures conditions" explique t-il sur les réseaux sociaux du groupe. Une vidéo qui devrait donc calmer les milliers de personnes jusqu'au grand jour !