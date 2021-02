Indochine maintient (pour l'instant) son Central Tour

En ces temps difficiles et incertains, difficile de voir venir. Pourrons-nous bientôt assister à des concerts ? On l'espère. Alors que les festivals semblent chercher des solutions pour se maintenir (les Vieilles Charrues comptent proposer près de 10 soirées de concerts en configuration assise), les salles, elles, espèrent pouvoir bientôt accueillir du public. C'est le cas de l'Accor Arena qui, réfléchit à des concerts-tests avec, notamment, Indochine. Et justement, malgré la situation sanitaire, le groupe semble prêt à vouloir maintenir sa tournée. Pour rappel, la bande menée par Nicola Sirkis a prévu de célébrer ses 40 ans de carrière du 29 mai au 4 juillet prochain.

"Nous travaillons dur pour que ces concerts se déroulent comme prévu et je voulais vous dire qu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune consigne de la part des autorités compétentes pour reporter ces concerts. Ils sont donc, jusqu'à nouvel ordre, maintenus aux dates prévues… Nous avons un espoir magnifique pour que nous puissions vous retrouver dans quelques mois célébrer ensemble nos vies et nos rêves…", s'exprime ainsi le groupe sur les réseaux sociaux.

Les concerts pourront-ils se dérouler comme prévu ? On l'espère.