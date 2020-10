Indochine : Leur album collector certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes

Le 28 août dernier, Indochine dévoilait l'un des nombreux cadeaux prévus à l'attention de leurs fans pour les 40 ans du groupe. Avec Singles Collection (2001-2021), Nicola Sirkis et ses acolytes offraient ainsi un opus de 37 de leurs plus grands titres de ces deux dernières décennies retravaillés pour l'occasion. Et ce n'est pas tout. D'ici quelques mois, un autre projet devrait voir le jour. En effet, comme les équipes du groupe le précisaient il y a quelques semaines, un autre album centré sur les 20 premières années de leur carrière devrait sortir le 27 novembre prochain. Après la sortie de leur titre Nos Célébrations, de l'annonce d'une gigantesque tournée dans toute la France et d'un live exceptionnel organisé au sommet de la Tour Montparnasse en partenariat avec Virgin Radio, Indochine compte bien tenir ses promesses et fêter leur (presque) demi-siècle d'existence avec le plus de projets possibles.

Mais pour l'heure, ce sont les ventes de leur album qui ont attiré l'attention. Comme le précise un communiqué officiel transmis aux professionnels du métier, Singles Collection (2001-2021) vient d'être certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes. Autant dire, une vraie prouesse par les temps qui courent. Annoncée par le SNEP (Syndicat national de l'édition phonographique) sur son compte Twitter (voir ci-dessous), la nouvelle devrait donc ravir les fans du groupe. Et en attendant la sortie de leur prochain album, vous pourrez tenter de vous procurer l'un des derniers billets pour assister à leur immense tournée l'année prochaine.