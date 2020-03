Indochine : Le dernier concert du 13 Tour est à revoir en vidéo !

En ces circonstances aussi particulières qu'exceptionnelles, nombreux sont ceux qui se mobilisent pour rendre la période de confinement moins difficile. Alors que des artistes comme U2 ou encore Chris Martin (entre autres) offrent des concerts en live sur les réseaux sociaux, Indochine a choisi de publier gratuitement l'ultime concert du 13 Tour - enregistré à Lille en juin dernier.

Après avoir battu des records d'audience (souvenez-vous, l'un des shows donnés à l'AccordHotels Arena avait été retransmis sur TMC), Indochine a décidé d'offrir à ses fans (et à tous ceux qui voudraient les découvrir sur scène) ce concert si spécial. Pour rappel, le show donné dans le stade Lillois a mis un point final au 13 Tour avec, en plus, une scénographie parfaitement calibrée (et adaptée au lieu). Le show est à voir (et à revoir) sur Youtube - de quoi ravir les fans nostalgiques et impatients de les revoir sur scène.