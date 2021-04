Indochine : Le concert-test à l'AccorHotels Arena le 29 mai prochain confirmé !

Il aura fallu se montrer patient mais il semblerait que la date du 29 mai soit la bonne ! Après plusieurs reports, le premier concert-test organisé en France vient d'être déclaré priorité nationale par le gouvernement. Il mettra à l'honneur le célèbre groupe Indochine à l'AccorHotels Arena sous l'égide du Prodiss (le syndicat des principaux producteurs de spectacles) et l’AP-HP Hôpitaux de Paris. Le ministère de la Santé devrait également être impliqué dans l'organisation de ce regroupement de plus de 5000 personnes.

À l'image du concert organisé à Barcelone en mars dernier, ce show d'Indochine devrait se dérouler avec un public masqué et préalablement testé négatif à la COVID-19. Pour rappel, quinze jours après l'événement espagnol qui mettait à l'honneur le groupe Love of Lesbian, seuls six cas positifs avaient été détectés et les organisateurs demeuraient certains "que pour quatre de ces six cas, la transmission n’a pas eu lieu pendant le concert". Un bilan plus que positif qui, espérons le, soit identique à celui qui se déroulera dans l'Hexagone.

Comme le précise La voix du Nord, 2500 personnes pourront également visionner le concert depuis l'extérieur. De plus, "l’expérimentation coûtera 900 000 €" peut-on également lire dans l'article du journal. Si cette dernière se montre concluante, il se pourrait fortement que les grands concerts reprennent d'ici à la fin de l'année. Néanmoins, les professionnels du métier semblent unanimes sur le fait qu'aucun festival ou concert ne pourra se tenir cet été. Il faudra encore patienter une année avant de pouvoir retrouver la folie du MainSquare, de Solidays ou encore de Musilac !