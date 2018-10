Indochine : Le concert du 13 Tour diffusé en direct sur TMC le 16 novembre

Avis à tous les fans d'Indochine ! Le 16 novembre prochain, le 13 Tour fera escale à l'AccorHotels Arena - l'occasion pour Sirkis et sa bande de se produire devant quelques milliers de fans. Avec des concerts qui affichent complet et des billets qui partent plus vite que l'éclair, difficile de satisfaire tous les fans du groupe. Difficile ? Oui. Mais, impossible ? Non. Le 16 novembre, le concert donné à l'AccorHotels Arena sera retransmis en direct sur TMC. Pour rappel, cette tournée (considérée comme l'une des plus spectaculaires) a débuté Epernay le 10 février dernier. On attend à Paris (pour cette date) près de 15.000 fans.

Ce qu'il faut savoir c'est que l'enguement fut tel qu'une "deuxième vague" de dates a été annoncée et justement, ce concert retransmis à la télévision en fait partie. Cependant, notez que visiblement, cette tournée ne fera pas l'objet d'un DVD (si l'on se base sur les déclartions de Nicola Sirkis en conférence de presse). On imagine donc que les fans seront nombreux à suivre le concert qui regroupera les plus grands hits d'Indochine mais aussi les plus récents. Et en parlant de concert, sachez que TMC ne se limitera pas à Indochine puisque la chaîne a confirmé lors de sa réunion de rentrée que d'autres concerts (tels que ceux de Christine & The Queens et Justice) seraient diffusés.